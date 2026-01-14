10eLotto colpo da 100mila euro a Castel Frentano

Un giocatore di Castel Frentano, in Abruzzo, ha vinto 100.000 euro al 10eLotto nel concorso di martedì 13 gennaio. La vincita è avvenuta grazie a un'estrazione con un

Ricco colpo al 10eLotto in Abruzzo nell’ultimo concorso di martedì 13 gennaio: un giocatore di Castel Frentano ha vinto 100mila euro grazie a un “8” Doppio Oro e a un’altra giocata da 4 euro effettuata in un punto vendita di Contrada Pera. Come riportato da Agipronews, si tratta di una delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: 10eLotto, colpo da 100mila euro nel Casertano Leggi anche: 10eLotto, in provincia di Avellinio nuovo colpo da 100mila euro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lotto, a Roma colpo da oltre 216mila euro; 10eLotto: in Sicilia vinti 145mila euro; 10eLotto fortunato in Calabria: doppietta da 120mila euro; 10eLotto: in Sicilia vinti 145mila euro. Castel Frentano. 10eLotto, colpo da 100mila euro a Castel Frentano - 10eLotto, colpo da 100mila euro a Castel Frentano Bottino ricco in Abruzzo con il 10eLotto nell'ultimo concorso di ... abruzzolive.it

10&Lotto: super vincite in Emilia-Romagna e Abruzzo con 100mila euro ciascuno - Romagna e l’Abruzzo con due super vincite: due premi da 100mila euro ciascuno centrati a Reggio nell’Emilia e a Castel Frentano, in provincia di ... pressgiochi.it

Lotto, a Napoli messo a segno un colpo da oltre 100mila euro: la giocata vincente - A guidare la classifica della fortuna, come riporta Agimeg, è proprio la città partenopea, dove una singola ricevitoria nei Quartieri ... napolitoday.it

Immaginate la scena in un bar affollato di una città italiana, dove il brusio delle conversazioni si interrompe di colpo mentre i giocatori controllano febbrile le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Oggi, un numero in particolare ha catturato l'attenzione di tutti: il 52, facebook

