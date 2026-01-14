10eLotto colpo da 100mila euro a Castel Frentano

Un giocatore di Castel Frentano, in Abruzzo, ha vinto 100.000 euro al 10eLotto nel concorso di martedì 13 gennaio. La vincita è avvenuta grazie a un'estrazione con un

Ricco colpo al 10eLotto in Abruzzo nell’ultimo concorso di martedì 13 gennaio: un giocatore di Castel Frentano ha vinto 100mila euro grazie a un “8” Doppio Oro e a un’altra giocata da 4 euro effettuata in un punto vendita di Contrada Pera. Come riportato da Agipronews, si tratta di una delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

