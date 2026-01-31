Scontri e guerriglia alla manifestazione per Askatasuna | la diretta dei cortei a Torino

Oggi a Torino si sono svolti scontri tra manifestanti e polizia durante una grande protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La manifestazione ha attraversato il centro della città, con tensioni e qualche momento di guerriglia tra chi partecipava e le forze dell’ordine. La polizia ha usato idranti e manganelli per disperdere i manifestanti che tentavano di bloccare le operazioni di sgombero. La gente si è radunata in corteo, gridando contro il governo Meloni e chiedendo di non chiudere il centro sociale.

A Torino oggi, 31 gennaio, è il giorno della grande manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita 47 e contro il governo Meloni. Secondo i primi dati disponibili, sono scese in piazza circa 20.000 persone, da tutta Italia e anche dall'estero.

