Il Napoli cerca un sostituto per Di Lorenzo, che molto probabilmente si è rotto il crociato. Secondo Di Marzio, Zappa è il preferito dalla società, mentre la Fiorentina si tiene più indietro. La ricerca del nuovo difensore prosegue, ma l’attenzione è tutta su Zappa come soluzione più concreta.

Gianluca Di Marzio racconta di aggiornamenti per il sostituto di Di Lorenzo (che molto probabilmente si è rotto il crociato, ndr). È Zappa il calciatore su cui il Napoli andrebbe più convinto, considerando le sue buone prestazioni (3 assist in 20 presenze quest’anno) nell’annata interessantissima del Cagliari di Pisacane. Zappa verrebbe a Napoli di corsa e preferirebbe gli azzurri alla Fiorentina. Da capire poi il futuro eventuale di Mazzocchi, che tra poco verrà recuperato dal suo infortunio. Zappa, si va avanti. C’è anche Castagne tra le alternative oltre a Calabria (Di Marzio). Si legge così sul portale: «La pista che porta a Gabriele Zappa prosegue e sta andando avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zappa è il preferito del Napoli per sostituire Di Lorenzo, c’è anche la Fiorentina ma è più indietro (Di Marzio)

Il Napoli si muove ancora sul mercato per coprire le assenze degli infortunati.

Il Napoli vince 2-1 contro la Fiorentina e torna al terzo posto in classifica.

