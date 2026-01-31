Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina e torna terzo ma perde Di Lorenzo | rottura del crociato

Il Napoli vince 2-1 contro la Fiorentina e torna al terzo posto in classifica. La squadra segna con Vergara, che segna il suo primo gol in Serie A, e Gutierrez, che firma il raddoppio con un assist di Vergara. Tuttavia, la partita si porta dietro una brutta notizia: Di Lorenzo si è infortunato gravemente, si è rotto il crociato e dovrà stare fuori a lungo. Con questa vittoria, il Napoli si avvicina al Milan, che giocherà martedì a Bologna, a soli un punto di distanza.

La luna piena illumina il Maradona, porta picchi di energie: servono per il rilancio del Napoli in campionato, per i punti salvezza della Fiorentina. Il gesto affettivo e distensivo del club che omaggia Giuseppe Commisso della maglia numero 5 per il compianto papà Rocco prelude però a tanta elettricità in campo. La spunta la squadra di Conte: vittoria di nervi, che si tendono (nonostante la vittoria) alla mezz'ora della gara, dopo che Vergara ha ancora una volta fatto sfoggio del suo talento spiazzando De Gea in contropiede. Il Napoli perde un altro pezzo da novanta del suo scacchiere. Di Lorenzo salta male in area nel tentativo di sventare il colpo di testa di Piccoli (l'attaccante di Vanoli colpisce il palo) e fa una torsione del ginocchio inconsueta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina e torna terzo, ma perde Di Lorenzo: rottura del crociato Approfondimenti su Di Lorenzo Italia Il Napoli batte la Fiorentina, ma perde capitan Di Lorenzo Il Napoli ha vinto contro la Fiorentina, ma perde il suo capitano Di Lorenzo. Il Napoli torna a vincere contro la Fiorentina, ma perde Di Lorenzo per infortunio Il Napoli ha battuto la Fiorentina 2-1, tornando alla vittoria dopo un periodo difficile. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Di Lorenzo Italia Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Calcio Live News: il Napoli trema ma batte 2-1 la Fiorentina; L’Inter fa il suo dovere: 2-0 a Dortmund, poi la beffa arriva da Napoli; Champions: Inter, Juve ed Atalanta ai play-off. Napoli battuto 3-2 dal Chelsea, eliminato. Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina e torna terzo, ma perde Di Lorenzo: rottura del crociatoVergara lanciato da Meret firma il suo primo gol in serie A e nella ripresa fornisce l'assist a Gutierrez per il raddoppio: il Napoli torna a -1 dal Milan (impegnato martedì a Bologna) ... msn.com Ancora Vergara e poi Gutierrez, il Napoli batte la Fiorentina 2-1 al MaradonaUn Napoli in emergenza che perde anche Di Lorenzo per infortunio al ginocchio riesce a battere 2-1 la Fiorentina al Maradona. (ANSA) ... ansa.it Al Maradona il Napoli batte la Fiorentina per 2-1: questi i voti del match Diteci se siete d'accordo #NapoliFiorentina #SpazioNapoli - facebook.com facebook Il Napoli Primavera batte 2-1 il Cesena Grande prova di carattere! Complimenti ai nostri ragazzi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.