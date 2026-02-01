Il Napoli si muove ancora sul mercato per coprire le assenze degli infortunati. Juanlu e Zappa sono i nomi in corsa per sostituire Di Lorenzo, che potrebbe saltare alcune partite. Finora, il club ha puntato su giocatori che possano offrire soluzioni immediate, considerando anche la possibile sostituzione di altri titolari. La rosa si sta adattando alle tante assenze e il mercato rimane aperto a eventuali nuovi colpi.

Ancora una volta il mercato del Napoli cambia: da che le necessità erano più focalizzare sul prendere un centrocampista per le lunghe assenze di Anguissa, De Bruyne, Gilmour (che in effetti devono ancora rientrare) si è passati agli esterni offensivi per l’infortunio di Neres e la partenza di Lang. E ora si va pure in difesa e sugli esterni, dato che Di Lorenzo probabilmente salterà l’intera stagione e pure i Mondiali in Usa-Canada. I due nomi principali per sostituirlo sono Juanlu (ancora e sempre) e Zappa, che pure sta facendo bene al Cagliari. Juanlu e Zappa per il post Di Lorenzo, Alisson solo da formalizzare (Di Marzio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Juanlu e Zappa (3 assist in 20 partite) i papabili sostituti di Di Lorenzo (Di Marzio)

Juanlu Sanchez, attualmente al Siviglia, ha raccolto un solo assist in 19 partite e il suo rendimento non è stato particolarmente brillante.

Il Napoli si trova a dover fare i conti con l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che si è fermato durante gli allenamenti.

