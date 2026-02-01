Zafferana arrestato pusher | scoperto dai carabinieri mentre attendeva il cliente

I carabinieri di Zafferana hanno arrestato un giovane di 23 anni mentre aspettava un cliente. Durante un controllo di routine, i militari lo hanno trovato con della droga, sospettata essere destinata allo spaccio. L’uomo, di origine albanese, è stato portato in caserma e ora rischia di dover rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo del territorio porta a un arresto in flagranza. Un controllo mirato del territorio ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea di arrestare un giovane di 23 anni di origine albanese, sospettato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nella frazione Fleri, lungo via Del Redentore, intorno alle 19.30. Comportamento sospetto e perquisizione. I militari hanno notato un’ auto parcheggiata in una zona isolata, con una persona a bordo che, alla loro vista, ha cercato goffamente di nascondersi abbassandosi sul sedile del passeggero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Zafferana, arrestato pusher: scoperto dai carabinieri mentre attendeva il cliente Approfondimenti su Zafferana Etnea Pusher 39enne arrestato dai carabinieri dopo una fuga in auto Napoli, arrestato il superlatitante Ciro Adinolfi: scoperto dai carabinieri in un nascondiglio Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Zafferana Etnea Zafferana, era in attesa del cliente: arrestato pusher 23enneIl minuzioso controllo del territorio, ancora una volta, ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea di arrestare in flagranza un 23enne di origini albanesi che, sulla base degli in ... gazzettinonline.it La Stampa. . Due deputati democratici hanno fatto visita al bambino di 5 anni rinchiuso nel centro di detenzione federale in Texas dopo essere stato arrestato dall’Ice insieme al papà a Minneapolis. Si tratta dei deputati Joaquin Castro e Jasmine Crockett, che - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.