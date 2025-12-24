Napoli arrestato il superlatitante Ciro Adinolfi | scoperto dai carabinieri in un nascondiglio
È stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Carabinieri nell’Erbese, controlli a tappeto: 53 persone identificate, scoperto un “nascondiglio insospettabile"
Leggi anche: Pedara, scoperto con droga in casa: arrestato 47enne dai carabinieri
Napoli, arrestato il superlatitante Ciro Adinolfi: scoperto dai carabinieri in un nascondiglio; Super latitante preso a Natale dopo 2 anni di ricerche.
Napoli, arrestato il superlatitante Ciro Adinolfi: scoperto dai carabinieri in un nascondiglio - È stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario ... msn.com
Camorra, arrestato a Napoli Ciro Andolfi: uno dei 100 latitanti più pericolosi #camorra #napoli #24dicembre x.com
#Portici - Minaccia e aggredisce il vicino con le forbici: arrestato 60enne #Cronaca #PoliziaDiStato #AttiPersecutori #Sicurezza #Napoli #NanoTV - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.