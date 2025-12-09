Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato preso dopo una fuga, D. D. F., 39enne già noto alle forze dell’ordine, arrestato ieri sera per detenzione di droga e resistenza a Pozzuoli (Napoli) dai carabinieri della sezione operativa impegnati in un servizio antidroga. Il 39enne è stato notato dai militari in una macchina: scatta l’alta ma l’auto non si ferma. Parte l’inseguimento tra le strade della città. I militari riescono a fermarlo e perquisirlo. Durante il tragitto il 39enne si era disfatto di due dosi di hashish poi recuperate. Scattano i controlli anche presso l’abitazione. All’interno trovato un cellulare utilizzato per organizzarsi con gli acquirenti ed un quaderno dove l’uomo riportava tutta la sua attività illecita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pusher 39enne arrestato dai carabinieri dopo una fuga in auto