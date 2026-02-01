Xylella fino al Gargano il Governo vuole commissariare l' emergenza | Regione non ha speso 45 milioni

Il governo si prepara a intervenire sulla crisi della Xylella nel Gargano. Il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra ha incontrato venerdì i rappresentanti regionali di Fratelli d’Italia, tra cui il presidente Paolo Pagliaro. La regione non avrebbe speso 45 milioni destinati alla lotta contro il batterio, e ora si cerca di trovare una soluzione rapida per contenere l’emergenza.

Si è parlato della xylella, emergenza che dal 2013, anno in cui il batterio è comparso nel Salento, secondo i meloniani in Regione, sarebbe stata gestita con colpevoli ritardi, sottovalutazioni e una totale assenza di strategia. Il batterio ha raggiunto anche la provincia di Foggia, con focolai presenti in tutte le province. La Pietra ha ribadito la necessità di un commissario nazionale che gestisca l’emergenza. In questo contesto il sottosegretario La Pietra e la senatrice Fallucchi hanno confermato l’impegno del Governo per la realizzazione del collegamento tra la diga del Liscione in Molise e il sistema idrico pugliese, noto come ‘Tubone’.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Xylella Gargano

Il mercato estivo del Napoli ha suscitato molte discussioni a causa delle ingenti spese senza risultati evidenti.

Il dimensionamento scolastico in Campania si configura come una possibile strategia della Regione, ispirata all'esempio dell'Emilia-Romagna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Xylella Gargano

Argomenti discussi: Il batterio Xylella resta incurabile | esperti confermano l’assenza di soluzioni definitive in qualsiasi zona colpita.

La Xylella arriva sul Gargano. L'assessore Coccia: Stiamo organizzando una task forcePer la prima volta in tredici anni di diffusione, la Xylella fastidiosa ha raggiunto il nord della Puglia. Quarantasette olivi infetti sono stati individuati a Cagnano Varano, nel cuore del Parco ... gamberorosso.it

Inaugurata EVOLIO Expo, seconda edizione della fiera internazionale dedicata all’olio EVO del Mediterraneo, in programma fino al 31 gennaio 2026. All'evento Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario all’Agricoltura: "Xylella, aperto un confronto sul commis - facebook.com facebook