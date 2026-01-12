Dimensionamento scolastico la strategia della Regione Campania | farsi commissariare e far tagliare i plessi al governo
Il dimensionamento scolastico in Campania si configura come una possibile strategia della Regione, ispirata all'esempio dell'Emilia-Romagna. La giunta di Fico potrebbe contestare i tagli del governo Meloni senza procedere agli accorpamenti, lasciando così alla Presidenza dello Stato la nomina di un commissario ad acta. Questa scelta mira a influenzare le decisioni sul taglio delle scuole, con un approccio che potrebbe avere ripercussioni sulla gestione del sistema scolastico regionale.
La giunta regionale di Fico potrebbe fare come l'Emilia-Romagna: contestare i tagli del governo Meloni senza disporre gli accorpamenti delle scuole, costringendo lo Stato a nominare un commissario ad acta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
