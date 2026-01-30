Giorgino e il talk non urlato

Giorgino ha partecipato a un dibattito che ha lasciato tutti senza parole. Ha parlato di pace, ma nello stesso tempo ha fatto una minaccia che ha sorpreso molti: potrebbe invadere la Groenlandia. La sua posizione ha creato confusione tra chi ascoltava, tra chi si chiedeva se fosse uno scherzo o una vera minaccia. La scena si è fatta ancora più complicata quando ha parlato di un premio Nobel per la pace, come se nulla fosse. Una situazione che mette in crisi anche gli esperti più abituati a seguire le parole dei politici.

Provate a spiegare in parole semplici un mondo in cui un presidente invoca il premio Nobel per la pace e nel contempo minaccia di invadere la Groenlandia. Neanche i massimi esperti di geopolitica ci capiscono più nulla. Ci prova, da lunedì, Francesco Giorgino (foto) che torna con XXI Secolo, in seconda serata su Raiuno, il programma arrivato alla terza edizione che affronta le questioni complesse del nostro tempo con uno sguardo verso il futuro. «La questione Trump - spiega il giornalista - è un ottimo esempio dei nostri obiettivi: affrontare un tema dal punto di vista di un fenomeno che può cambiare la storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgino e il "talk" non urlato Approfondimenti su Giorgino Talk Diabete e rischio cardiovascolare: il professor Giorgino guida l’Italia in un importante studio internazionale Il professor Francesco Giorgino, docente di Endocrinologia all’Università di Bari e presidente della Società Europea per lo Studio del Diabete, ha guidato un importante studio internazionale sul legame tra diabete e rischio cardiovascolare. Il “XXI secolo“ di Giorgino: "Il lato positivo del mondo" Giorgino presenta il suo nuovo libro, “Il lato positivo del mondo”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giorgino Talk Argomenti discussi: Giorgino e il talk non urlato; Torna su Rai1 'XXI Secolo' con Francesco Giorgino e apre alla Gen Z in studio; Francesco Giorgino: Torno su Rai1 con una missione: valorizzare il lato positivo dell’Italia; XXI secolo. Quando il presente diventa futuro su Rai1. Francesco Giorgino torna su Rai1 con il talk 'XXI Secolo'Francesco Giorgino è un giornalista e conduttore televisivo, noto per la sua lunga esperienza al Tg1. Attualmente dirige l’Ufficio Studi Rai e insegna Comunicazione e Marketing politico alla Luiss. it.blastingnews.com Torna su Rai1 'XXI Secolo' con Francesco Giorgino e apre alla Gen Z in studioAl via da lunedì 2 febbraio in seconda serata, nella prima puntata il ministro Abodi e le Olimpiadi Milano - Cortina ... adnkronos.com Entriamo nel cuore della tempesta con un nuovo Movie Talk dedicato a Cime Tempestose! Un amore che brucia fino a perdere la testa Chiara Gamberale e Giorgio Viaro ti aspettano martedì 17 febbraio alle 19:30 per vedere e commentare insieme, in versi - facebook.com facebook Entriamo nel cuore della tempesta con un nuovo Movie Talk dedicato a Cime Tempestose! Chiara Gamberale e Giorgio Viaro ti aspettano martedì 17/02 alle 19:30 per vedere e commentare insieme, in versione originale il film. The Space Cinema Moderno x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.