WWE | Royal Rumble 2026 la vittoria di Roman Reigns divide il WWE Universe

La vittoria di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026 non ha scaldato il cuore di tutti i fan. Dopo aver eliminato 29 avversari, il wrestler ha conquistato il biglietto per il prossimo evento principale, ma sui social molti tifosi hanno espresso delusione e insoddisfazione. La decisione di far vincere Reigns ha acceso polemiche tra i fan, divisi tra chi lo sostiene e chi lo critica. La scena WWE si prepara a vivere giorni caldi, mentre il pubblico si divide sulla legittimità del risultato.

Roman Reigns può anche aver resistito a 29 altre super­star per vincere la Royal Rumble del 2026, ma stando a YouTube, il WWE Universe non sembra affatto entusiasta. Dopo l’evento, la WWE ha caricato sul proprio canale ufficiale un video che mostra Reigns festeggiare la sua grande vittoria al Riyadh Season Stadium. Tuttavia, la reazione dei fan è stata tutt’altro che calorosa. Al momento della stesura, il video conta 234.000 visualizzazioni, con appena 10.800 “mi piace” contro ben 9.100 “non mi piace”. Questo si traduce in un rapporto likedislike del 54,5%, un dato piuttosto basso che segnala chiaramente il malcontento di una larga fetta di pubblico nel vedere “The Tribal Chief” trionfare ancora una volta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Royal Rumble 2026, la vittoria di Roman Reigns divide il WWE Universe Approfondimenti su Royal Rumble 2026 WWE: Roman Reigns annuncia il ritorno dopo oltre due mesi, sarà alla Royal Rumble 2026 Durante questa settimana, la WWE ha annunciato il ritorno di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026, dopo oltre due mesi di assenza. WWE: Il ritorno dell’OTC, La WWE prepara un’entrata colossale per Roman Reigns in Arabia Saudita La WWE si prepara a un evento di grande rilievo in Arabia Saudita, con l’atteso ritorno di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Who Will Winn Royal Rumble 2026 EDIT. #wwe #romanreigns Ultime notizie su Royal Rumble 2026 Argomenti discussi: Royal Rumble 2026 – I nostri pronostici; WWE Royal Rumble 2026: come vederla e card dello show di Riyad; Royal Rumble 2026 sarà visibile su Netflix? Tutti i dettagli su come seguirla in Italia; Roman Reigns ha vinto la Royal Rumble, ma non ne aveva bisogno. Liv Morgan scelta azzeccata. RISULTATI: WWE Royal Rumble 2026La Royal Rumble 2026 si svolge sabato 31 gennaio a Riad in Arabia Saudita, segnando l'inizio ufficiale della Road to WrestleMania 42. L'evento presenta le tradizionali Royal Rumble Match maschile e fe ... zonawrestling.net WWE Royal Rumble 2026: gli highlights dell’evento – VIDEOWWE Royal Rumble 2026 highlights: ecco le immagini di quanto accaduto nel Premium Live Event che si è svolto in Arabia Saudita ... generationsport.it Cade la serranda sulla carriera di AJ STYLES. Nel post show della Royal Rumble TRIPLE H ha detto che l'atleta gli ha confermato che appenderà gli stivali al chiodo e che, dopo un po' di riposo a stretto contatto con la sua famiglia, deciderà se restare attivo n - facebook.com facebook NOOOOOOOOOOOOOOOO Eliminaron a Alexita del Royal Rumble T_T #RoyalRumble #alexabliss x.com

