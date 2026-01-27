Aerei Rimini sempre più vicina all' Est Europa | Wizz Air annuncia il volo diretto per Chi?in?u
Wizz Air amplia la sua offerta all’Aeroporto di Rimini con il nuovo volo diretto per Chi?inau, rafforzando i collegamenti tra Italia e l’Est Europa. La compagnia, scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, continua a espandersi, offrendo maggiori opzioni di viaggio e collegamenti più efficienti per i passeggeri di questa regione.
Wizz Air, compagnia scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, amplia ulteriormente la propria presenza all’Aeroporto Internazionale di Rimini. Il vettore annuncia l’apertura delle vendite per il nuovo collegamento Rimini–Chi?in?u, rafforzando i collegamenti tra la Romagna e l’Europa.🔗 Leggi su Riminitoday.it
