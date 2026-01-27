Aerei Rimini sempre più vicina all' Est Europa | Wizz Air annuncia il volo diretto per Chi?in?u

Da riminitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wizz Air amplia la sua offerta all’Aeroporto di Rimini con il nuovo volo diretto per Chi?inau, rafforzando i collegamenti tra Italia e l’Est Europa. La compagnia, scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, continua a espandersi, offrendo maggiori opzioni di viaggio e collegamenti più efficienti per i passeggeri di questa regione.

Wizz Air, compagnia scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, amplia ulteriormente la propria presenza all’Aeroporto Internazionale di Rimini. Il vettore annuncia l’apertura delle vendite per il nuovo collegamento Rimini–Chi?in?u, rafforzando i collegamenti tra la Romagna e l’Europa.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Rimini Est Europa

Riviera e Ungheria sempre più vicine, voli quasi giornalieri: anche Wizz Air punta sul Rimini-Budapest

Budapest è più vicina. Si vola anche con Wizz Air

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rimini Est Europa

Argomenti discussi: Nuova rotta dal Federico Fellini, con Wizz Air si vola fino alla capitale della Polonia; Wizz Air avanza su Rimini con la rotta per Varsavia, dal prossimo 21 maggio; Ma il presidente di Enac ’promuove’ Rimini: È tra i piccoli aeroporti cresciuti di più nel 2025; Al Fellini torna WizzAir con rotte e voli per Varsavia.

aerei rimini sempre piùNuova rotta per il Fellini: Rimini-Chi?in?u dal 9 giugnoWizz Air espande ulteriormente il proprio raggio d'azione dall'Aeroporto Internazionale di Rimini. Il vettore annuncia oggi l'apertura delle vendite per la tratta Rimini-Chi?in?u (tratta già servita d ... msn.com

aerei rimini sempre piùRimini, Wizz Air punta sul Fellini dopo Katowice e Sofia arriva il volo per Chi?in?uWizz Air, compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, espande ulteriormente il proprio raggio d'azione dall'Aeroporto Internazionale ... chiamamicitta.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.