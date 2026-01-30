Una finestra sui Balcani arriva il volo diretto Palermo-Sofia | Si decolla verso una città dal fascino magnetico

Una nuova rotta collega ora Palermo a Sofia. Wizz Air ha annunciato un volo diretto tra le due città, segnando un’altra tappa nella sua espansione in Sicilia. La compagnia punta a incrementare i collegamenti con i Balcani, offrendo ai viaggiatori un’opportunità in più di scoprire la capitale bulgara. Il volo, che partirà dall’aeroporto Falcone Borsellino, promette di facilitare gli spostamenti e rafforzare i legami tra le due destinazioni.

Prosegue l'espansione di Wizz Air in Sicilia. La compagnia aerea, reduce da un anno record con oltre 21 milioni di passeggeri trasportati in Italia, e Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino, hanno annunciato oggi il nuovo collegamento diretto tra Palermo e Sofia. I voli tra le due città prenderanno il via ufficialmente il prossimo 4 luglio 2026, con una programmazione che prevede tre frequenze settimanali fissate – ogni martedì, giovedì e sabato durante la stagione estiva e ogni lunedì, mercoledì e venerdì durante quella invernale. I viaggiatori che vogliano pianificare la loro prossima avventura verso la capitale bulgara, potranno acquistare i biglietti già a partire da oggi, consultando il sito ufficiale wizzair.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Sofia

Un volo diretto a Bergamo si trasforma in un incubo quando un parasole si stacca improvvisamente, cadendo sui controlli e spegnendo un motore a 10 mila metri di altezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palermo Sofia

Argomenti discussi: Migliaia di camion bloccano i Balcani contro regole UE; La raffineria sotto sanzione: come NIS è diventata il vero campo di battaglia geopolitico dei Balcani; Inter, il colpo in prospettiva: dalla Croazia arriva un difensore mancino di 18 anni per il futuro; Cos’e la guerra, di Toni Capuozzo, presentazione a cura di Libera Mente-Laboratorio di Idee.

Una finestra sui Balcani, arriva il volo diretto Palermo-Sofia: Si decolla verso una città dal fascino magneticoA dare l'annuncio Wizz Air e Gesap. I collegamenti prenderanno il via ufficialmente il prossimo 4 luglio, con una programmazione che prevede tre frequenze settimanali fissate: ogni martedì, giovedì e ... palermotoday.it

WIZZ AIR SPALANCA LE PORTE DEI BALCANI ALLA SICILIA: ECCO IL NUOVO VOLO DIRETTO PALERMO – SOFIA L’aeroporto siciliano di nuovo al centro della strategia di potenziamento della compagnia: la capitale bulgara diventa la nuova meta internaz - facebook.com facebook