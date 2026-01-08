Iscrizioni scuola secondaria di I grado 2026 27 | come funzionano gli indirizzi musicali Esiti prova attitudinale entro il 14 febbraio

Per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado 2026/27, le famiglie devono utilizzare la piattaforma online del Ministero dell’Istruzione. In particolare, per gli indirizzi musicali, è prevista una prova attitudinale con esiti comunicati entro il 14 febbraio. Questa guida illustra come funzionano le iscrizioni e cosa sapere sugli indirizzi musicali, offrendo informazioni chiare e aggiornate per un processo semplice e trasparente.

Per l’anno scolastico 20262027, le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado si effettuano online, attraverso la Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il servizio sarà attivo dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 e fino alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026. L'articolo Iscrizioni scuola secondaria di I grado 202627: come funzionano gli indirizzi musicali. Esiti prova attitudinale entro il 14 febbraio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

