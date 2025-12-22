Sostenibilità a scuola | al via il corso gratuito UE per dirigenti e docenti sul whole school approach

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La European School Education Platform offre un corso gratuito in inglese per docenti e dirigenti sulla sostenibilità scolastica, attivo tra febbraio e marzo. Il percorso online di 10 ore, strutturato in 4 moduli sul "Whole School Approach", rilascia un attestato di partecipazione finale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

