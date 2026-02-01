Washington valuta misure economiche contro paesi che commerciano carburanti con l’isola caraibica

Washington sta pensando a nuove sanzioni contro quei paesi che continuano a fornire carburanti a Cuba. L’obiettivo è isolare l’isola caraibica dal mercato globale. La decisione arriva mentre l’amministrazione americana analizza diverse misure economiche da adottare.

Washington sta valutando l’implementazione di sanzioni economiche mirate a paesi che continuano a fornire carburanti a Cuba, nell’ambito di una strategia più ampia volta a isolare l’isola caraibica dal mercato globale. L’iniziativa, che potrebbe tradursi in dazi mirati su beni provenienti da nazioni che commerciano con l’isola, è stata annunciata da fonti del Dipartimento del Tesoro statunitense e confermata da funzionari della Casa Bianca. L’obiettivo è ridurre ulteriormente il flusso di risorse energetiche verso l’isola, già sottoposta a un embargo commerciale decennale che è stato rafforzato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

