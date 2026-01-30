Trump ancora contro Cuba sanzioni a tutti i Paesi che vendono o forniscono petrolio all’isola

Giovedì Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone tariffe sui beni provenienti dai paesi che vendono petrolio a Cuba. La mossa mira a colpire ancora di più l’isola, già alle prese con una crisi energetica grave. Ora si aspetta di capire quali paesi saranno coinvolti e come reagirà Cuba.

Giovedì il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che imporrebbe una tariffa su tutti i beni provenienti dai paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba, una mossa che potrebbe paralizzare ulteriormente un'isola afflitta da una crisi energetica sempre più profonda. L'ordine di Trump metterebbe pressione soprattutto al Messico, un governo che ha rappresentato un'ancora di salvezza per Cuba in termini di petrolio e che ha costantemente espresso solidarietà all'avversario statunitense, nonostante la presidente messicana Claudia Sheinbaum abbia cercato di costruire un solido rapporto con Trump.

