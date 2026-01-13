Trump | Dazi del 25% sulle merci di tutti i Paesi che commerciano con l’Iran La Cina | Difenderemo i nostri diritti e interessi

Le recenti dichiarazioni di Trump e la posizione della Cina riflettono le tensioni internazionali legate alle restrizioni commerciali e alle pressioni sul regime iraniano. Dopo settimane di proteste e repressioni, l’Iran cerca di riconquistare spazio nella scena globale, mentre le risposte di Stati Uniti e Cina evidenziano il complesso scenario geopolitico che coinvolge il Medio Oriente e le potenze mondiali.

Il regime iraniano prova a riprendere l’iniziativa, dopo oltre due settimane di proteste represse nel sangue che stanno paralizzando il Paese. Migliaia di persone sono state convocate a Teheran e in altre città per una contromanifestazione a sostegno della Repubblica Islamica e si è attivato un canale diplomatico con gli Stati Uniti, confermato da Donald Trump, per tentare di disinnescare le minacce Usa di un intervento militare. Per il momento il presidente americano ha però deciso di colpire gli ayatollah con dazi secondari, con l’obiettivo di strangolare l’economia iraniana già in crisi: “Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica dell’Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni commerciali effettuate con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Dazi del 25% sulle merci di tutti i Paesi che commerciano con l’Iran”. La Cina: “Difenderemo i nostri diritti e interessi” Leggi anche: Dazi,Cina: difenderemo nostri interessi Leggi anche: Dazi,Cina: difenderemo nostri interessi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Iran: Trump, dazi USA del 25% a chiunque commerci con Teheran; Trump annuncia, 'dazi Usa del 25% a chiunque commerci con l'Iran'; Trump minaccia dazi del 25% contro chiunque faccia affari con l’Iran; Le tariffe proposte da Trump sulla Cina colpiranno l'industria del vape.. Trump alza la pressione sull’Iran: annuncia dazi del 25% a chi commercia con Teheran - L’amministrazione statunitense alza la pressione sull’Iran annunciando nuovi dazi contro i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran. tag24.it

