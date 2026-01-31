La reazione di Meloni all’angelo con il suo volto nella basilica | il post sui social della premier

La premier Giorgia Meloni ha commentato subito l’angelo dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. L’immagine raffigura un angelo con il volto che somiglia molto a quello di Meloni, e sui social la leader ha scritto il suo pensiero senza esitazioni. La discussione sulla somiglianza è diventata subito virale, catturando l’attenzione di molti utenti.

Non ci pensa due volte Giorgia Meloni a commentare l' angelo dell'affresco della Chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma che sta facendo discutere per l'incredibile somiglianza con lei. «No, decisamente non somiglio a un angelo», commenta Meloni in un post su Instagram dove ha postato la foto dell'opera e un emoticon che scoppia a ridere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) Il volto di Meloni dopo il restauro nella basilica. Nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina, sopra il busto di Umberto II di Savoia, un recente restauro sugli angeli della cappella sta facendo discutere perché uno dei volti raffigurati somiglierebbe a Giorgia Meloni e un altro, secondo alcuni, pure a Giuseppe Conte.

