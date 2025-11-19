LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere si avvicinano alla vittoria 22-20!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-23 Ancora Obossa con il mani fuori! 22-22 DIAGONALE IN CAMPO DI OBOSSA! 22-21 Obossa trova le mani del muro. Time-out di Busto Arsizio! 22-20 ANCORA FAHR!! 21-20 Primo tempo di Fahr! 20-20 In campo la prima di Torcolacci. 20-19 Ace di Wolosz!! 19-19 Esce la diagonale di Diouf. 18-19 Gabi non trova la deviazione del muro con la sua diagonale, palla out. 18-18 Pallonetto vincente di Parra. Gabi non ci arriva. 18-17 Parallela di Haak!! 17-17 LA DIAGONALE RESTA IN CAMPO! Challenge di Busto, il colpo della schiacciatrice potrebbe essere dentro. 18-16 Esce la diagonale stretta d Battista. 🔗 Leggi su Oasport.it
