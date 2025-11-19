LIVE Conegliano-Busto Arsizio A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | anticipo in vista del Mondiale per club

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’Imoco Volley Conegliano e l’UYBA Busto Arstizio Volley, valido per la quattordicesima giornata di Serie A1 Tigotà che verrà giocata in anticipo rispetto al calendario visto che la squadra di casa sarà impegnata in Brasile per il Mondiale per Club dall’8 al 14 dicembre: stesso discorso vale per la Savino del Bene Scandicci che affronterà il Monviso Volley. Ovviamente, sono le campionesse d’Italia ad essere le favorite principali per la vittoria finale vista la striscia consecutiva di undici vittorie su undici in campionato, con l’unico neo stagionale che resta solamente la sconfitta in Supercoppa italiana contro Milano che ha trionfato per 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

