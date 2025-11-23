Sei compagnie aeree hanno sospeso i voli da e per il Venezuela

Sei compagnie aeree internazionali hanno deciso di sospendere i propri voli da e per il Venezuela. La decisione nasce dai rischi segnalati dalla Federal Aviation Administration, l’autorità che si occupa di aviazione negli Stati Uniti. Due giorni fa, la FAA aveva infatti raccomandato a chiunque sorvolasse il Paese di restare in allerta per situazioni potenzialmente rischiose dovute al «peggioramento delle condizioni di sicurezza e all’aumento dell’attività militare». L’aumento delle tensioni tra Venezuela e Stati Uniti. Le compagnie che hanno optato per una sospensione totale sono la spagnola Iberia, la portoghese TAP, la colombiana Avianca, la cilena Latam e la brasiliana GOL. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sei compagnie aeree hanno sospeso i voli da e per il Venezuela

