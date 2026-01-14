Quando l’ho toccata era anormalmente fredda e non respirava | tenta di imbarcarsi in aereo con la moglie morta sulla sedia a rotelle 80enne fermato e arrestato in aeroporto

Un uomo di 80 anni è stato arrestato all’aeroporto dopo aver tentato di imbarcarsi con il corpo senza vita della moglie sulla sedia a rotelle. Durante il controllo, ha riferito che il cadavere era freddo e non respirava, suscitando sospetti tra le autorità. L’accaduto evidenzia le difficoltà emotive e pratiche legate a situazioni di perdita e di emergenza in ambito di viaggi.

Un uomo di 80 anni ha tentato di superare i controlli aeroportuali spingendo in sedia a rotelle il corpo senza vita della moglie. È accaduto al Tenerife South Airport, dove il personale ha bloccato l'imbarco dopo essersi accorto che la donna non mostrava alcun segno di vita. La vicenda, riportata dal Daily Mail e da diversi quotidiani spagnoli e britannici, ha fatto scattare un allarme di sicurezza e l'apertura di un'indagine da parte delle autorità. Secondo la ricostruzione, l'anziano aveva già superato i controlli di sicurezza quando alcuni addetti dell'aeroporto hanno notato che la donna, seduta sulla carrozzina, non reagiva.

