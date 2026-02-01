Visto per residenti stranieri in Spagna | requisiti e reddito richiesti per la richiesta di permesso di soggiorno

La Spagna ha lanciato nel 2023 un nuovo visto per i nomadi digitali. Ora i lavoratori stranieri che vogliono vivere e lavorare nel paese possono fare domanda, purché rispettino alcuni requisiti e abbiano un reddito stabile. Il governo vuole attirare professionisti che lavorano da remoto, offrendo loro un permesso di soggiorno dedicato.

La Spagna ha introdotto, a partire dal 2023, un nuovo strumento per attrarre professionisti stranieri che lavorano in modalità remota: il visto per nomadi digitali. Questo permesso di residenza consente a cittadini non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo di vivere e lavorare legalmente nel Paese per un periodo massimo di dodici mesi, con la possibilità di rinnovo fino a cinque anni. Il provvedimento è pensato per chi svolge attività lavorativa da remoto, senza dover stipulare un contratto con un datore di lavoro spagnolo. Il visto si rivolge in particolare a professionisti provenienti da Stati come Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda, che cercano una base stabile in Europa senza rinunciare alla flessibilità del lavoro digitale.

