Palpeggiò una minorenne via il permesso di soggiorno | Vale la libertà della donna

Un immigrato a Padova ha subito la revoca del permesso di soggiorno dopo aver toccato il fondoschiena di una minorenne. Nonostante lavori in città e abbia un familiare in Italia, le autorità hanno deciso di procedere in questa direzione, sottolineando l’importanza di rispettare i diritti e la sicurezza delle persone, anche in contesti di integrazione lavorativa e familiare.

PADOVA - Palpeggiò una ragazza sul fondoschiena: via il permesso di soggiorno all’immigrato, malgrado abbia un lavoro a Padova e un fratello in Italia. L’ha deciso il Consiglio di Stato, consolidando l’orientamento del Tar del Veneto e chiudendo il caso pendente da un paio d’anni. Condannato per violenza sessuale a Trieste, l’uomo aveva prospettato «la lieve entità del fatto», ma i giudici amministrativi hanno fatto valere il richiamo «ai precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell’integrità fisica e della libertà della donna». IL DINIEGO La vicenda era cominciata nel 2023, con il diniego della Questura di Padova alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentata da un cittadino extracomunitario. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

