Visite mediche in corso è fatta per Mateta al Milan

Jean-Philippe Mateta si sta sottoponendo in queste ore a visite mediche con il Milan. L’attaccante francese sta per diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Allegri, anche se l’ufficialità non è ancora arrivata. La trattativa è in fase avanzata e presto potrebbe essere annunciato il suo arrivo in rossonero.

Jean-Philippe Mateta è un attaccante del Milan. Manca solamente l'ufficialità, ma il francese sarà un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che è pronto ad accogliere un nuovo attaccante nel proprio organico. Il Milan ha chiuso per l'acquisto di Mateta. A sorpresa il Milan ha chiuso per un altro attaccante con i rossoneri che sono andati a ritoccare un reparto che era già ampiamente coperto, inserendo un nuovo centravanti nonostante la presenza in rosa di calciatori come Leao, Pulisic, Fullkrug, Nkunku e Santiago Gimenez. Non è da escludere che, a meno di cessioni dell'ultim'ora, difficili da immaginare, Massimiliano Allegri possa pensare ad un cambio di modulo per la parte finale di stagione, andando a valutare un tridente che possa aiutare anche dal punto di vista difensivo.

Il Milan sta per chiudere l’accordo con Jean-Philippe Mateta.

Il Milan si avvicina a ufficializzare l’arrivo di Mateta.

