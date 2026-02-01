Calciomercato Milan Mateta in arrivo | accordo trovato visite mediche in corso?

Il Milan sta per chiudere l’accordo con Jean-Philippe Mateta. Secondo alcune fonti, il giocatore ha già superato le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Pioli. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzata a breve.

Il calciomercato del Milan, in questi ultimi giorni, è molto infuocato, complice anche la trattativa con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Arrivano, però, delle importanti novità sul calciatore. Secondo quanto riferito da David Ornstein, giornalista sportivo del 'The Athletic', la trattativa legata al suo possibile trasferimento in rossonero è entrata nel vivo. L'attaccante francese classe 1997 è attualmente impegnato in alcune visite mediche preliminari per il passaggio al club milanese. Dopo giorni di trattative, le due squadre sono riuscite a trovare una giusta quadra, arrivando al tanto fatidico accordo: poco più di 30 milioni per il suo cartellino.

