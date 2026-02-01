Domani, la Virtus riprende gli allenamenti e Massimiliano Baldiraghi sarà già in campo con la squadra. Dopo aver vinto la concorrenza di altri allenatori, l’ex coach di Caserta guiderà i biancoblù per la prima volta nel pomeriggio al Ruggi. Baldiraghi si dice convinto della salvezza e pronto a mettere subito mano alla squadra.

Ci sarà Massimiliano Baldiraghi, domani alla ripresa degli allenamenti. Come vi avevamo anticipato, l’ex coach di Caserta ha vinto la concorrenza di altri colleghi e si è aggiudicato la panchina della Virtus, che guiderà per la prima volta tra 24 ore, nella seduta delle 14 al Ruggi. "Arrivo a Imola carico, in una situazione difficile, ma credo con la possibilità, con lavoro ed entusiasmo, di raggiungere la salvezza ": queste le prime parole di un motivatissimo Baldiraghi, che non vede l’ora di scendere in campo per guidare alla Virtus verso una salvezza che, a oggi, è tutt’altro che semplice. Ultima assieme a Loreto e Nocera e staccata di sei lunghezze dal terzetto formato da Casoria, Ferrara e Piombino, la Virtus dovrà cercare, in primis, di evitare l’ultima piazza arrivando più in alto possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus Ecco Baldiraghi: "Credo alla salvezza"

Approfondimenti su Virtus Ecco Baldiraghi

La Virtus ha deciso di cambiare allenatore dopo una serie di sconfitte.

La Recanatese si prepara ad affrontare un momento decisivo della stagione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Virtus Ecco Baldiraghi

Virtus, ecco Visconti e Akele: Grande opportunità, daremo tuttoSi è svolta la presentazione ufficiale dei due nuovi acquisti italiani della Virtus Segafredo Bologna, Riccardo Visconti e Nicola Akele. I giovani talenti bianconeri sono stati accolti al Roxy Bar, ... sportmediaset.mediaset.it