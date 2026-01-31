Virtus l’avventura di Galetti è terminata Troppe sconfitte | in pole c’è Baldiraghi

La Virtus ha deciso di cambiare allenatore dopo una serie di sconfitte. Gianluigi Galetti non ha partecipato all’ultimo allenamento e al suo posto c’era il suo assistente, Aki Zarifi. La società ora valuta chi prenderà il suo posto in panchina.

Gianluigi Galetti non c’era al PalaRuggi a condurre l’ultimo allenamento della settimana, sostituito dal suo assistente Aki Zarifi. La debacle con Ravenna e l’ennesima insurrezione del popolo giallonero sono stati fatali al coach forlivese, anche se la decisione è stata evidentemente sofferta essendo arrivata solo a fine settimana. L’esonero è diventato ufficiale alle 17.41, quando ormai la notizia aveva già fatto il giro dello Stivale e quando iniziavano a circolare i nomi dei possibili sostituti. Purtroppo se la stagione giallonera è così complicata non è certo solo colpa dell’allenatore uscente, che, sia chiaro, avrebbe potuto essere lasciato a casa già da tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo tre sconfitte in sette giorni, il Basket B Nazionale affronta un momento di difficoltà.

