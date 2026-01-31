Virtus l’avventura di Galetti è terminata Troppe sconfitte | in pole c’è Baldiraghi

Da sport.quotidiano.net 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus ha deciso di cambiare allenatore dopo una serie di sconfitte. Gianluigi Galetti non ha partecipato all’ultimo allenamento e al suo posto c’era il suo assistente, Aki Zarifi. La società ora valuta chi prenderà il suo posto in panchina.

Gianluigi Galetti non c’era al PalaRuggi a condurre l’ultimo allenamento della settimana, sostituito dal suo assistente Aki Zarifi. La debacle con Ravenna e l’ennesima insurrezione del popolo giallonero sono stati fatali al coach forlivese, anche se la decisione è stata evidentemente sofferta essendo arrivata solo a fine settimana. L’esonero è diventato ufficiale alle 17.41, quando ormai la notizia aveva già fatto il giro dello Stivale e quando iniziavano a circolare i nomi dei possibili sostituti. Purtroppo se la stagione giallonera è così complicata non è certo solo colpa dell’allenatore uscente, che, sia chiaro, avrebbe potuto essere lasciato a casa già da tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

virtus l8217avventura di galetti 232 terminata troppe sconfitte in pole c8217232 baldiraghi

© Sport.quotidiano.net - Virtus, l’avventura di Galetti è terminata. Troppe sconfitte: in pole c’è Baldiraghi

Approfondimenti su Virtus Basket

Virtus, Galetti vuol dire fiducia: "Continuiamo a lavorare bene"

Basket B Nazionale, dopo il ko. Virtus, coach Galetti: "Troppo nervosismo»

Dopo tre sconfitte in sette giorni, il Basket B Nazionale affronta un momento di difficoltà.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Virtus Basket

Argomenti discussi: Sampdoria: Benedetti si trasferisce alla Virtus Entella; Alessio Cragno, tra le 170 presenze in Serie A e l’avventura in azzurro; Virtus, la vendetta è servita: battuta Cremona. La squadra di Ivanovic si rilancia dopo le sconfitte in Eurolega; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati.

virtus l avventura diVirtus, l’avventura di Galetti è terminata. Troppe sconfitte: in pole c’è BaldiraghiGianluigi Galetti non c’era al PalaRuggi a condurre l’ultimo allenamento della settimana, sostituito dal suo assistente Aki Zarifi. La debacle con Ravenna e l’ennesima insurrezione del popolo ... ilrestodelcarlino.it

virtus l avventura diVirtus Bologna tra mercato e la licenza decennale di EuroLeagueSi è chiusa l'avventura di Brandon Taylor alla Virtus Bologna. Arrivato sul finire della scorsa stagione, il play americano è stato importante nella corsa ... pianetabasket.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.