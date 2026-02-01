Vannacci torna a puntare il dito contro i politici e le forze dell’ordine. In un’intervista, l’ex ufficiale afferma che i mandanti morali delle violenze a Torino sono in Parlamento e smentisce la versione ufficiale, definendo una menzogna la favola dei pochi violenti infiltrati in una manifestazione pacifica. Consolida così la sua posizione, mantenendo un tono deciso e diretto.

ROMA – “Io sto con le forze dell’ordine e con l’Italia. La favola dei ‘pochi violenti infiltrati’ in una manifestazione pacifica è una menzogna ormai stantia. I cosiddetti manifestanti pacifici hanno protetto, coperto e favorito l’azione dei criminali, restando volontariamente immobili accanto a chi pestava persone, devastava vetrine, incendiava auto e metteva a ferro e fuoco la città. Non spettatori casuali, ma scudi per creare le condizioni favorevoli alla devastazione”. Lo afferma sui social il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci. “Questa non è spontaneità: è una procedura. Una tecnica collaudata, praticata da una sinistra ipocrita che invoca il diritto costituzionale a manifestare solo quando serve ai propri scopi, salvo poi censurare e bloccare conferenze stampa regolarmente autorizzate a Montecitorio – aggiunge l’europarlamentare -. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vannacci: “I mandanti morali delle violenze a Torino siedono in Parlamento”

Approfondimenti su Vannacci Torino

Ilaria Salis ha commentato a Strasburgo la presenza nel lato destro del Parlamento Ue di rappresentanti provenienti da forze politiche di destra e estrema destra, osservando che alcuni di essi sono considerati eredi del fascismo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Torino

Vannacci, i mandanti morali delle violenze a Torino siedono in Parlamento(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Io sto con le forze dell'ordine e con l'Italia. La favola dei 'pochi violenti infiltrati' in una manifestazione pacifica è una menzogna ormai stantia. I cosiddetti manifestant ... altoadige.it

Vannacci: I miei voti sono ingombranti, pure il Nord sta con meROMA – I malumori di un pezzo della Lega? «Tanti parlano a vanvera, forse i miei voti sono ingombranti e qualcuno mi considera un corpo estraneo». Mentre dai colonnelli del Nord piovono frecciate, ... repubblica.it

Il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci ha pubblicato un lungo post su Facebook in seguito - facebook.com facebook

Generale eurodeputato #Lega a #Mendrisio. Presidio annunciato da Movimento per #Socialismo: "Mandati a pascere come prefetto #Livorno con Mazzeo che reputava anticostituzionale convention #remigrazione". Incontro con #Salvini #Vannacci #Svizzera x.com