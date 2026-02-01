A Torino si torna a parlare di violenze e responsabilità. La domanda è semplice: chi, dalla sinistra, sostiene i centri sociali, deve prendersi delle colpe? La discussione si accende dopo gli ultimi episodi di vandalismo e scontri in città. C’è chi chiede di mettere un freno alle manifestazioni più aggressive, altri difendono il diritto di protestare. Intanto, le autorità cercano di fare chiarezza e di mantenere l’ordine. La polemica resta aperta.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Violenze a Torino: per voi chi da sinistra "coccola" i centri sociali ha delle responsabilità?

Approfondimenti su Torino Violenza

Le recenti manifestazioni di sinistra e centri sociali si sono svolte con sit-in davanti a consolati e sedi istituzionali, esprimendo diverse posizioni sulla situazione politica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Torino Violenza

Argomenti discussi: Torino, guerriglia al corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Martellate, calci e pugni ad agente - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Devastazione e violenze al corteo per Askatasuna, martellate a un poliziotto; Corteo per Aska, guerriglia a Torino, pestato un poliziotto. Mattarella chiama Piantedosi.

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmessaggero.it

Incidente a Torino: Violenza e Reazioni Dopo il Corteo per il Movimento AskatasunaEsplora le dinamiche degli scontri a Torino e le risposte delle autorità in seguito alla manifestazione di Askatasuna. Analizza gli eventi chiave, le reazioni politiche e gli impatti sociali, per comp ... notizie.it

NO ALLA VIOLENZA CONTRO I POLIZIOTTI Sono inaccettabili le violenze accadute a Torino. Ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori in divisa sono vittime dei professionisti del disordine pubblico e di chi pensa di imporre le proprie idee con la violenza. Se - facebook.com facebook

Le violenze viste oggi a Torino fanno schifo, punto e basta. Non può esistere buonismo o giustificazione con chi utilizza la violenza come strumento politico. Agli agenti e agli operatori Rai feriti va tutta la mia solidarietà. x.com