Sinistra e centri sociali sfilano per la dittatura

Le recenti manifestazioni di sinistra e centri sociali si sono svolte con sit-in davanti a consolati e sedi istituzionali, esprimendo diverse posizioni sulla situazione politica. Le proteste riflettono le opinioni contrastanti tra i gruppi antagonisti e parte della sinistra istituzionale, evidenziando un momento di tensione e dibattito pubblico sui temi di attualità e diritti civili.

Schiuma rabbia la sinistra istituzionale. Ribolle la galassia antagonista. È una sfilza di sit-in sotto i consolati americani e quelli venezuelani, davanti alle prefetture e alle sedi istituzionali. Smaltita, seppur non del tutto, la sbornia pro-Pal, ecco un altro succulento piatto internazionale su cui banchettare per mettere in sofferenza l'ordine pubblico e generare il caos. Verona, Napoli, Milano, Roma, Pisa, Cosenza, Padova, Bologna, Palermo, Perugia, Livorno, Cagliari, Torino, Reggio Emilia, Firenze, Reggio Calabria, Bergamo, Genova: in tutta Italia, ieri, si sono scatenati i pro-Mad (nel senso di Maduro, il dittatore socialista prelevato la scorsa notte nella sua camera da letto dagli americani).

Quarta Repubblica, Bignami smaschera la sinistra: "Centri sociali funzionali per governare le città" - Dopo il blitz ProPal alla redazione de La Stampa, si parla della necessità di arginare la violenza dei centri sociali. iltempo.it

L'estrema sinistra dei centri sociali torna a sfidare lo Stato https://www.secoloditalia.it/2026/01/torino-altro-che-street-parade-capodanno-di-violenza-antagonista-tensioni-al-corteo-di-askatasuna-petardi-bombe-carta-e-4-carabinieri-feriti-video/ - facebook.com facebook

