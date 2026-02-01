Violenza sessuale a Milano 18enne soccorsa a Porta Garibaldi | indagini in corso

Questa mattina a Milano, un’18enne è stata trovata in stato di choc fuori da Porta Garibaldi. La giovane ha raccontato di essere stata vittima di una violenza sessuale. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che l’hanno portata alla clinica Mangiagalli per le prime verifiche. Le forze dell’ordine stanno già lavorando per raccogliere testimonianze e materiali. La ragazza non è ancora in grado di parlare chiaramente, ma gli investigatori stanno seguendo ogni pista.

A Milano una 18enne è stata soccorsa fuori da Porta Garibaldi e ha denunciato una violenza sessuale avvenuta, secondo il suo racconto, nell'area del binario 13. La giovane è stata visitata alla clinica Mangiagalli e ha poi formalizzato la denuncia. La Polfer ha avviato rilievi e acquisizioni video per risalire all'uomo indicato dalla vittima. Milano, 18enne denuncia una violenza sessuale L'episodio è stato segnalato nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, attorno alle 3.30. Una ragazza di 18 anni, di origine ucraina, è stata soccorsa in piazza Sigmund Freud, all'esterno della stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi.

