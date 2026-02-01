Violenza durante la manifestazione per Askatasuna Renzi | In galera chi ha picchiato l' agente tutte le reazioni

Dopo la manifestazione a Torino, la polizia conferma che chi ha picchiato l’agente finirà in galera. Renzi commenta duramente, chiedendo punizioni severe per chi ha aggredito le forze dell’ordine. La protesta degli antagonisti si è trasformata in scontri, lasciando dietro di sé danni e tensioni. Le reazioni politiche sono unanimi: condanna netta e richieste di responsabilità.

Unanime la condanna del mondo della politica dopo quanto accaduto durante il corteo, Cirio: "Quelli che ha messo a ferro e a fuoco la città sono dei delinquenti" All'indomani della manifestazione nazionale tenutasi a Torino e chiamata dagli antagonisti di Askatasuna dopo lo sgombero del centro sociale in corso Regina Margherita 47, è unanime la condanna che arriva dal panorama politico nei confronti degli episodi di violenza verificatisi proprio in corso Regina, a pochi metri dall'immobile. Oltre un'ora di guerriglia urbana tra lanci di oggetti, vetri, forti esplosioni di bombe carta e fuochi d'artificio, ma anche bastoni, sbarre di ferro.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Askatasuna Manifestazione Torino, agente aggredito durante la manifestazione per Askatasuna: chi è Alessandro Calista Durante la manifestazione a Torino, un agente di polizia è stato aggredito. Chi è Alessandro Calista, l’agente 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna a Torino Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Poliziotto originario di Pescara accerchiato e picchiato durante il corteo a Torino. Di Pangrazio: «Violenza da condannare senza se e senza ma» https://www.terremarsicane.it/poliziotto-originario-di-pescara-accerchiato-e-picchiato-durante-il-corteo-a-torino-di- - facebook.com facebook #Torino: ferma condanna per gli episodi di violenza avvenuti durante il corteo di Askatasuna. Nessuna tolleranza per chi manifesta, devastando le città. Solidarietà e pieno sostegno alle forze dell’ordine. x.com

