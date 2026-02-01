Villaggio Olimpico di Cortina aperto | prime valutazioni positive dai partecipanti e organizzatori

Il Villaggio Olimpico di Cortina è stato aperto ufficialmente, e già arrivano le prime impressioni positive da parte di chi lo ha visitato. Atleti, tecnici e spettatori lodano l’accoglienza e la buona organizzazione. La struttura si presenta funzionale e pronta a ricevere i partecipanti ai Giochi, mentre i commenti sul campo sono di soddisfazione. Ora si aspetta il via ufficiale delle competizioni.

Il Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo è ufficialmente aperto al pubblico, con i primi back provenienti da atleti, staff tecnici e visitatori che segnalano un'accoglienza positiva e un'organizzazione ben strutturata. L'inaugurazione, avvenuta in concomitanza con il countdown ufficiale per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026, ha segnato un passo fondamentale nella preparazione degli eventi sportivi. Il complesso, situato nel cuore della valle trentina, è stato progettato per ospitare atleti, delegazioni nazionali e personale tecnico durante la manifestazione, offrendo servizi integrati di alloggio, ristorazione, spogliatoi e aree di ricreazione.

