delegazioni straniere in arrivo a cortina per il villaggio olimpico in vista delle gare invernali

A pochi giorni dall’inizio delle gare invernali, il Villaggio Olimpico di Cortina ha già visto arrivare le prime delegazioni da vari Paesi. Gli atleti e i team stranieri si stanno sistemando, mentre l’atmosfera si fa sempre più intensa. La città si prepara a vivere un grande evento, con i partecipanti che si concentrano nelle strutture allestite per le Olimpiadi.

A pochi giorni dall’avvio ufficiale delle gare invernali, il Villaggio Olimpico di Cortina d’Ampezzo ha accolto le prime delegazioni internazionali provenienti da diversi Paesi. L’arrivo delle rappresentanze sportive, ufficialmente annunciato dal comitato organizzatore Milano Cortina 2026, segna l’inizio della fase operativa per la manifestazione che, tra meno di un anno, darà il via a uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale. Le delegazioni, provenienti principalmente da nazioni con una forte tradizione nelle discipline invernali come la Svizzera, la Germania, il Canada e la Norvegia, sono giunte in loco per coordinare gli ultimi aspetti logistici, tecnici e organizzativi legati ai loro rispettivi team. 🔗 Leggi su Ameve.eu

