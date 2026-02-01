Vietri sul Mare è Simona Pacileo il nuovo segretario del Pd

Simona Pacileo è il nuovo segretario del Pd a Vietri sul Mare. È stata eletta sabato scorso durante una riunione del partito. Pacileo, avvocato, prende il posto di chi ha guidato il partito finora. La sua nomina segna un passo importante per il rinnovamento locale. Ora si aspetta di vedere come guiderà il partito negli eventi futuri.

Eletto anche il nuovo direttivo del partito di cui faranno parte Daniela Scalese, Margherita Spinazzola, Alfonso D’Arienzo e Gerardo Ferrara Aria di rinnovamento nel Partito Democratico di Vietri sul Mare, dove da sabato scorso c’è un nuovo segretario cittadino del partito: è l’avvocato Simona Pacileo. Indicata all’unanimità, Pacileo è stata chiamata a reggere le sorti del circolo Pd della cittadina alle porte della Costiera Amalfitana per i prossimi quattro anni. Eletto anche il nuovo direttivo del partito di cui faranno parte Daniela Scalese, Margherita Spinazzola, Alfonso D’Arienzo e Gerardo Ferrara.🔗 Leggi su Salernotoday.it

L’avvocato Simona Pacileo è diventata il nuovo segretario del Pd a Vietri sul Mare.

