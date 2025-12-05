Vietri sul Mare inaugurato il nuovo Museo della Ceramica Contemporanea

Con il taglio del nastro del sindaco Giovanni De Simone si è svolta ieri sera la cerimonia d’apertura del nuovo Museo della Ceramica Contemporanea presso Palazzo Punzi in Corso Umberto I a Vietri sul Mare. Per l’occasione c’è stata anche l’inaugurazione del Concorso Internazionale “Viaggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

