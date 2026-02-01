L’avvocato Simona Pacileo è il nuovo segretario del Pd di Vietri sul Mare

L’avvocato Simona Pacileo è diventata il nuovo segretario del Pd a Vietri sul Mare. La sua nomina arriva dopo un processo interno e rappresenta un passo di rinnovamento per il partito locale. Pacileo prende il posto di chi ha guidato il partito finora, portando una ventata di novità e nuove idee. La sua elezione ha suscitato reazioni diverse tra i membri e gli iscritti, mentre si prepara a guidare il partito in vista delle prossime sfide elettorali.

Aria di rinnovamento nel Partito Democratico di Vietri sul Mare, da sabato scorso c'è un nuovo segretario cittadino del partito: è l'avvocato Simona Pacileo. Indicata all'unanimità, la Pacileo è stata chiamata a reggere le sorti del circolo Pd della cittadina alle porte della Costiera Amalfitana per i prossimi quattro anni. Eletto anche il nuovo direttivo del partito di cui faranno parte Daniela Scalese, Margherita Spinazzola, Alfonso D'Arienzo e Gerardo Ferrara. « Sono onorata della designazione anche se avverto il peso di un compito non certo facile – ha dichiarato Simona Pacileo – allo stesso tempo sono fortemente motivata a dare il mio contributo alla discussione politica all'interno del partito, avendo sempre ben chiari gli obiettivi principali del mio mandato: l'ascolto della base e l'esigenza di dare risposte concrete».

