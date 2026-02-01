Viale delle Dune flagellato da crolli e nubifragi | scatta la chiusura
Il Viale delle Dune a San Leone si ferma. I crolli sulla pista ciclabile e le buche che si formano a causa dei nubifragi rendono difficile circolare. Le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente la strada per mettere in sicurezza i cittadini. La situazione resta critica, con interventi ancora in corso per riparare i danni causati dalle intemperie.
I continui crolli lungo la pista ciclabile, le buche e gli avvallamenti rendono sempre più precario il viale delle Dune a San Leone. Le forti piogge del fine settimana hanno trasformato la strada in un fiume, con lunghi tratti completamente sommersi dall’acqua. La chiusura, però, non è stata segnalata agli ingressi di via Nettuno e via Magellano, causando domenica mattina il blocco del traffico e disagi per residenti e automobilisti costretti a tornare indietro. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Viene fatto scendere dal bus guidato da un agrigentino: 11enne costretto a camminare per 6 chilometri in mezzo alla neve🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
