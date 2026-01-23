Viale delle Dune a rischio chiusura dopo il ciclone Harry Miccichè | Possiamo tamponare ma la Regione deve intervenire

Durante una riunione convocata dal sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, si è discusso dell’impatto del ciclone Harry sul Viale delle Dune, che rischia la chiusura. Miccichè ha sottolineato la necessità di interventi della Regione, evidenziando che, seppur possibile un intervento temporaneo, sono richieste soluzioni a lungo termine per garantire la sicurezza e la riapertura della strada.

Durante la riunione operativa convocata dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè per fare il punto sulle conseguenze del ciclone "Harry" sul litorale di San Leone, sono emerse verità che per certi aspetti erano già in parte note. Al vertice, che fra gli altri ha visto la presenza dei responsabili.

Argomenti discussi: L’erosione non aspetta la politica: viale delle Dune rischia di sparire; San Leone, il mare non aspetta e divora la costa: l’erosione finisce nel racconto della Rai; Ciclone Harry, mareggiate e danni a San Leone; Harry ci sta avvertendo: il viale delle Dune non regge più. Legambiente chiede una rivoluzione: via asfalto e piste ciclabili, spazio alla natura.

