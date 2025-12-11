Aggressione e disordini | scatta la chiusura per i locali di Viale Ippocrate

A seguito di ripetute segnalazioni da parte dei residenti, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente sei locali di Viale Ippocrate per cinque giorni. La misura nasce dall'esigenza di affrontare gli episodi di aggressione e disordini legati alla gestione della movida nella zona, al fine di ripristinare la sicurezza e la tranquillità per i cittadini.

Sei locali su Viale Ippocrate saranno costretti a chiudere bottega per cinque giorni. La decisione, arrivata dopo mesi di segnalazioni e lamentele da parte dei residenti, è stata presa dalle autorità a seguito della scarsa gestione della movida nella zona. Ogni sera, infatti, centinaia di giovani universitari si ritrovano davanti alla schiera di locali per bere e fare serata, arrivando a ostruire la strada, bloccare il passaggio delle auto e generare disordini. Il provvedimento riguarda in particolare le attività commerciali situate tra i civici 92 e 94. Alcuni dei locali presenti sulla via erano già stati sanzionati in passato perché "provocano affollamenti, rumori molesti e intralci alla viabilità.