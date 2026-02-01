Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 15 | 25

Tra code e incidenti, il traffico a Roma resta intenso. Questa mattina, la viabilità si presenta complicata: rallentamenti e lunghe code si sono formate su alcune arterie principali come la Pontina e viale di Castel San Giorgio, a causa di incidenti e traffico intenso. Anche in zone come Viale Tre Denari e via del Buttero si registrano rallentamenti, mentre sulla via del Mare si segnalano code tra Centro Giano e Acilia Ostia. Le condizioni della strada richiedono attenzione particolare, soprattutto con l’arrivo del freddo e delle piogge. Le autorità ricordano

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle autostrade del territorio percorrendo la statale Pontina un incidente rallenta il traffico altezza Castel Romano direzione euro sulla via del mare sempre per incidente rallentamenti e code tra Centro Giano ed Acilia Ostia a Maccarese lunghe code per traffico intenso in viale di Castel San Giorgio 3 a Viale Tre Denari e via del Buttero nei due sensi di marcia mentre in viale Tre Denari un incidente rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio con via Luigi gastinelli nelle due direzioni percorrendo via Flaminia sempre per incidente traffico rallentato con coda tra Riano e Castelnuovo di Porto nei due sensi di marcia per l'arrivo doccia ed Astral infomobilità è tutto oro di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo dare sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

