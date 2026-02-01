Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 13 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si fa difficile. Questa mattina, code e rallentamenti si sono registrati in diversi punti della città. Il raccordo anulare esterno è congestionato a causa di un incidente sulla complanare all’altezza di Casetta Mattei. Sempre in zona, traffico intenso sulla via Cristoforo Colombo, con code a tratti. La Prenestina e l’Ardeatina sono ferme per il traffico. Anche sul tratto urbano della Roma Teramo si formano file tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro. Nel sud di Roma, un incidente blocca il traff

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare Un incidente alla causa delle code in carreggiata esterna sulla complanare all'altezza di Casetta Mattei sempre in esterna ma per traffico intenso code all'altezza di via Cristoforo Colombo in carreggiata interna code a tratti lucide Prenestina e Ardeatina ci spostiamo poi sul tratto Urbano della Roma Teramo Qui si sta in coda a causa del traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro ed infine nel quadrante sud della capitale un ulteriore incidente provoca file all'altezza di Castel Romano in direzione Roma mentre verso Latina per traffico Si procede a rilento tra Spinaceto e Castel di Decima da Martina Cristina e Astral infomobilità tutto grazie per averci seguito ci lasciamo ora con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione che freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 2 gennaio 2026 alle 13:25.

Il servizio di Astral infomobilità del Lazio segnala che, alle ore 07:25 del 2 gennaio 2026, la viabilità regionale è priva di impedimenti.

