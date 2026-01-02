Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 2 gennaio 2026 alle 13:25. Segnali di miglioramento in alcune tratte come Trentino 1 e la A1, mentre persistono code tra Magliano Sabina e Firenze. È attiva la nuova rete di trasporto regionale UDR Lazio 1, che collega diverse aree del territorio. Ricordiamo l'importanza di adottare misure di sicurezza stradale in vista della stagione invernale, con pneumatici o catene obbligatorie fino al 15 aprile.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di risoluzione in Trentino 1 sulla direttrice Firenze Roma tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in carreggiata Nord le code lasciano il posto ai allentamenti restiamo in A1 code a tratti qui per traffico intenso tra Magliano Sabina e sempre in direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare i codini interna tra l'uscita e Flaminia Salaria andiamo ora nella Frusinate incidente risolto sulla dei Monti Lepini località Valle Fioretta circolazione regolare via Quattro Strade a via verso Frosinone e altre notizie C'è una novità nel trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio 1 integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e cinque Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astra di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità è tutto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

