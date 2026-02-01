Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 12 | 25

Traffico intenso sulla Pontina e sul Raccordo Anulare a causa di alcuni incidenti e lavori in corso. La viabilità nella capitale e dintorni resta molto congestionata, con code e rallentamenti evidenti. I mezzi di Astral Infomobilità segnalano che i vigili hanno rimosso un veicolo in fiamme a Terracina, facendo tornare scorrevole il traffico. Tuttavia, sul Raccordo Anulare, nel tratto interno tra Lucide Casilina e Ardeatina, si registrano ancora alcune code per traffico intenso. Anche sulla Pontina, tra Spin

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla ponti ha rimosso il veicolo in fiamme che in precedenza causava le code all'altezza di Porto Badino a Terracina nei due sensi di marcia traffico tornato ora scorrevole ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra lucide Casilina e Ardeatina nel quadrante sud della capitale sempre sulla Pontina con gli attrezzi da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina infine Cambiamo argomento e passiamo al trasporto ferroviario a partire da domani lunedì 2 febbraio e fino al 13 giugno per lavori di manutenzione programmata sulle linee Roma Napoli via Formia Roma Nettuno alcuni treni regionali potranno subire variazioni di orario limitazioni di percorso sei cancellazioni la Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

