Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 12 | 25

Ecco un’introduzione ottimale per Google, chiara e sobria: Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità in Lazio, aggiornati alle 12:25 del 2 gennaio 2026. Sono segnalati incidenti e code sulla A1 tra Bivio Roma Nord e Ponzano Romano, e tra Magliano Sabina e Orte, oltre a rallentamenti sul Raccordo Anulare tra le uscite Flaminia e Salaria. Attivate nuove linee di trasporto pubblico regionale, consult

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente in A1 sulla direttrice Roma code tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in carreggiata Nord restiamo in A1 code a tratti ma per traffico intenso tra Magliano Sabina e Orte sempre in direzione Firenze e spostiamo sul Raccordo Anulare codini Terna tra le uscite Flaminia e Salaria andiamo là nel Frusinate dove c'è un incidente sulla dei Monti Lepini località Valle Fioretta è la causa delle code da via Quattro Strade a via Bona verso Frosinone le altre non c'è una novità nella trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr e Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive unità di rete 3 Valle del Sacco e cinque Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato al unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scari piastra lì infomobilità è tutto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

