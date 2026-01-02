Benvenuti all’aggiornamento di Astral Infomobilità della Regione Lazio del 2 gennaio 2026 alle 09:40. Oggi segnaliamo l’attivazione della nuova rete del trasporto pubblico regionale UDR Lazio, con le unità Valle del Sacco e Valle dell’Aniene operative da questa mattina. La viabilità sulla rete regionale rimane generalmente scorrevole, dopo la risoluzione di un incidente sulla Cassia Veientana. Per dettagli e itinerari, consultate il sito di Astral o scaricate l’app dedicata

Astral infomobilità è Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la novità del trasporto pubblico locale la nuova rete della trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astra dedicato al unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica la app di Astral infomobilità Cambiamo argomento la circolazione sulla rete viaria regionale permane scorrevole risolto poi l'incidente sulla Cassia Veientana all'altezza di via del Prato della Corte direzione raccordo anulare la circolazione è regolare siamo in chiusura l'iniziativa della regione Lazio denominata Natale in tour per i giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nel Lazio iscritti alla carta giovani bella per no ancora per pochi giorni dunque fino alla 6 gennaio possono viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Trenitalia e da Cotral alla scoperta delle bellezze del territorio è tutto d'angina Pandora Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 09:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 09:40

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità Di nuovo buon anno e per trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com