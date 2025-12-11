Il giardino di via XXV Aprile intitolato ad Amnesty International

In occasione del cinquantesimo anniversario della sezione italiana di Amnesty International, il giardino di via XXV Aprile è stato ufficialmente intitolato al movimento globale dedicato alla tutela dei diritti umani. Un omaggio simbolico per celebrare cinque decenni di impegno e difesa dei principi fondamentali della dignità e della libertà di ogni individuo.

Ieri, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla nascita della sezione italiana di Amnesty International, è stato intitolato al movimento internazionale per la difesa dei diritti umani il giardino di via XXV Aprile. La piccola cerimonia, svoltasi presso la " Panchina Gialla " dedicata a Giulio Regeni, ha visto lo svelamento della targa dedicata al movimento che, da ieri, dà il nome al giardino. Alla presenza di alcuni rappresentanti delle autorità e della sezione centese di Amnesty, la classe 4D delle scuole ’Pascoli’ ha letto alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il giardino di via XXV Aprile intitolato ad Amnesty International

